В Брянской области в результате атак ВСУ пострадали три человека

Трое мирных жителей ранены при атаках ВСУ в Брянской области В Брянской области в результате атак ВСУ пострадали три человека

Москва30 авг Вести.В Брянской области в результате атак со стороны Украины ранения получили три человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В Погарском районе дрон-камикадзе атаковал движущийся микроавтобус. Двое местных жителей получили осколочные травмы. В Клинцовском районе ранен мужчина в результате детонации беспилотника написал глава региона в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме, подробностей об их состоянии и степени полученных ими травм нет.

Всего за последние сутки над регионом уничтожили 284 вражеских беспилотника.