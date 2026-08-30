Москва30 авгВести.В Брянской области в результате атак со стороны Украины ранения получили три человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
В Погарском районе дрон-камикадзе атаковал движущийся микроавтобус. Двое местных жителей получили осколочные травмы. В Клинцовском районе ранен мужчина в результате детонации беспилотниканаписал глава региона в мессенджере МАХ
Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме, подробностей об их состоянии и степени полученных ими травм нет.
Всего за последние сутки над регионом уничтожили 284 вражеских беспилотника.