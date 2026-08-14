Москва14 авгВести.Житель Брянской области получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
В поселке Сныткино … в результате атаки беспилотников ранен местный житель. Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всего за прошедшие сутки в регионе подразделениями противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии уничтожено 262 вражеских БПЛА самолетного типа.