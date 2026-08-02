Москва2 авгВести.За последние 24 часа над территорией Брянской области силами ПВО и мобильных огневых групп уничтожены более 170 украинских беспилотников, сообщил врио гуернатора Егор Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 175 вражеских БпЛА самолетного типанаписал глава региона в мессенджере МАХ
В субботу, 1 августа, в Брянской области украинским дроном была атакована маршрутная "Газель". Пострадали три человека.