Ковальчук: 175 БПЛА уничтожены над Брянской областью за сутки

За 24 часа в Брянской области отражена атака 175 украинских БПЛА Ковальчук: 175 БПЛА уничтожены над Брянской областью за сутки

Москва2 авг Вести.За последние 24 часа над территорией Брянской области силами ПВО и мобильных огневых групп уничтожены более 170 украинских беспилотников, сообщил врио гуернатора Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 175 вражеских БпЛА самолетного типа написал глава региона в мессенджере МАХ

В субботу, 1 августа, в Брянской области украинским дроном была атакована маршрутная "Газель". Пострадали три человека.