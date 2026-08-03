Москва3 авгВести.В результате атак украинских беспилотников на Брянскую область ранения получили семь мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
В результате атак ВСУ ранены мирные жителинаписал Егор Ковальчук
По данным главы региона, в Климовском районе осколочные ранения получили три человека, в Навлинском районе пострадали двое мужчин, еще двое мужчин и женщина ранены в Трубчевском районе. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.
Помимо этого, за последние сутки небо над Брянщиной защищали силы ПВО Министерства обороны, мобильные огневые группы отряда "БАРС-Брянск", сотрудники транспортной полиции и бойцы Росгвардии. Совместными усилиями им удалось ликвидировать 124 вражеских дрона самолетного типа.