В Брянской области семь мирных жителей ранены при атаках дронов ВСУ

В Брянской области от атак украинских беспилотников пострадали семь человек В Брянской области семь мирных жителей ранены при атаках дронов ВСУ

Москва3 авг Вести.В результате атак украинских беспилотников на Брянскую область ранения получили семь мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В результате атак ВСУ ранены мирные жители написал Егор Ковальчук

По данным главы региона, в Климовском районе осколочные ранения получили три человека, в Навлинском районе пострадали двое мужчин, еще двое мужчин и женщина ранены в Трубчевском районе. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Помимо этого, за последние сутки небо над Брянщиной защищали силы ПВО Министерства обороны, мобильные огневые группы отряда "БАРС-Брянск", сотрудники транспортной полиции и бойцы Росгвардии. Совместными усилиями им удалось ликвидировать 124 вражеских дрона самолетного типа.