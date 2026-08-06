Четыре девушки ранены в брянском поселке при ударе дрона ВСУ по автомобилю

В Брянской области БПЛА ударил по автомобилю, ранены четыре девушки Четыре девушки ранены в брянском поселке при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Москва6 авг Вести.Украинский дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю в поселке Суземка Брянской области. Ранения получили четыре девушки, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают атаковать Брянскую область. Только за минувшие сутки российские военные уничтожили над регионом 155 украинских БПЛА самолетного типа.

В поселке Суземка дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены четыре девушки написал Ковальчук

С травмами разной степени тяжести пострадавших доставили в больницу. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, заверил врио губернатора региона.