Москва18 июнВести.В селе Чуровичи украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками — 10 и 11 лет, в результате вражеской агрессии оба ребенка пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук
Дрон целенаправленно преследовал машину, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно. Обе девочки ранены, одна — в тяжелом состояниинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшие незамедлительно доставлены в больницу, оказывается необходимая медицинская помощь.