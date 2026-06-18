Две девочки ранены в Брянской области после атаки дрона ВСУ по гражданскому авто

Под Брянском дрон ВСУ атаковал авто, в котором ехала мама с двумя дочками Две девочки ранены в Брянской области после атаки дрона ВСУ по гражданскому авто

Москва18 июн Вести.В селе Чуровичи украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками — 10 и 11 лет, в результате вражеской агрессии оба ребенка пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук

Дрон целенаправленно преследовал машину, женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно. Обе девочки ранены, одна — в тяжелом состоянии написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшие незамедлительно доставлены в больницу, оказывается необходимая медицинская помощь.