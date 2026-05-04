В Брянской области сбиты 17 украинских БПЛА В Брянской области уничтожены 17 украинских беспилотников

Москва4 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и спецподразделения Росгвардии в Брянской области сбили еще 17 украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Уничтожены еще 17 вражеских БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет написал он в своем канале в мессенджере MAX

На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз рассказал о 10 мирных гражданах, пострадавших 4 мая в результате вражеской агрессии.