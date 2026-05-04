Москва4 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и спецподразделения Росгвардии в Брянской области сбили еще 17 украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Уничтожены еще 17 вражеских БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нетнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз рассказал о 10 мирных гражданах, пострадавших 4 мая в результате вражеской агрессии.