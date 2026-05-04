Сотрудник и водитель "Почты России" ранены при атаке дронов ВСУ

Богомаз: в результате атаки БПЛА ранены сотрудники "Почты России" Сотрудник и водитель "Почты России" ранены при атаке дронов ВСУ

Москва4 мая Вести.Дроны-камикадзе атаковали территорию, прилегающую к отделению "Почты России" в селе Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. О последствиях рассказал в MAX глава региона Александр Богомаз.

В результате намеренного удара, к сожалению, ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник "Почты России". говорится в сообщении

В больнице пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Спецавтотранспорт "Почты России" получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.