Москва4 маяВести.Дроны-камикадзе атаковали территорию, прилегающую к отделению "Почты России" в селе Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. О последствиях рассказал в MAX глава региона Александр Богомаз.
В результате намеренного удара, к сожалению, ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник "Почты России".говорится в сообщении
В больнице пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. Спецавтотранспорт "Почты России" получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.