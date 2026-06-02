В Брянской области сбиты 72 беспилотника ВС РФ сбили 72 украинских БПЛА над территорией Брянской области

Москва2 июн Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), мобильно-огневые группы бригады "БАРС – Брянск" и спецподразделения Росгвардии сбили 72 украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщило региональное правительство.

Над территорией Брянской области … уничтожены 72 вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства в мессенджере МАХ

На местах падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.

По данным Министерства обороны РФ, с 8.00 до 20.00 мск над российскими регионами перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.