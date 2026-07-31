Мирный житель получил ранения при ударе дрона ВСУ по жилому дому под Брянском

Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Брянской области, ранен человек Мирный житель получил ранения при ударе дрона ВСУ по жилому дому под Брянском

Москва31 июл Вести.В Брянской области украинский БПЛА ударил по жилому дому в Климовском районе, пострадал один человек. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В результате взрыва осколочные ранения получил местный житель. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь. Дрон-камикадзе повредил крышу жилого дома написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что всего за последние 24 часа над областью силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 20 дронов противника.