Москва31 июлВести.В Брянской области украинский БПЛА ударил по жилому дому в Климовском районе, пострадал один человек. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
В результате взрыва осколочные ранения получил местный житель. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь. Дрон-камикадзе повредил крышу жилого доманаписал глава региона в мессенджере МАХ
Он добавил, что всего за последние 24 часа над областью силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили 20 дронов противника.