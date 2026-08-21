Москва21 авгВести.Больше ста украинских БПЛА самолетного типа были сбиты за сутки над Брянской областью. При атаках дронов ВСУ ранены два человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в MAX.
Осколочные ранения получил житель села Воронок Стародубского района в результате взрыва дрона-камикадзе, ударившего по жилому дому.
Еще один мужчина пострадал при атаке БПЛА противника в селе Понуровка Стародубского района.
ВСУ продолжают атаковать мирных жителей. … Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощьговорится в публикации
Всего за прошедшие сутки над Брянской областью было уничтожено 124 беспилотника самолетного типа, уточнил Ковальчук.