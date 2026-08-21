В Брянской области при атаках БПЛА пострадали два человека

Два человека ранены при атаках дронов ВСУ в Брянской области В Брянской области при атаках БПЛА пострадали два человека

Москва21 авг Вести.Больше ста украинских БПЛА самолетного типа были сбиты за сутки над Брянской областью. При атаках дронов ВСУ ранены два человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в MAX.

Осколочные ранения получил житель села Воронок Стародубского района в результате взрыва дрона-камикадзе, ударившего по жилому дому.

Еще один мужчина пострадал при атаке БПЛА противника в селе Понуровка Стародубского района.

ВСУ продолжают атаковать мирных жителей. … Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь говорится в публикации

Всего за прошедшие сутки над Брянской областью было уничтожено 124 беспилотника самолетного типа, уточнил Ковальчук.