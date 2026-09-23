Москва23 сенВести.На территории Брянской области за минувшие сутки была отражена атака 155 беспилотников самолетного типа. Есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожены 155 вражеских БПЛА самолетного типанаписал он в своем канале
Среди пострадавших жители деревни Крюков Стародубского района и села Чуровичи Климовского района.
У первого мужчины зафиксированы осколочные ранения после атаки дрона на автомобиль, он был госпитализирован. Второй травмирован после взрыва БПЛА, ему назначили амбулаторное лечение.