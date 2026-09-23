В Брянской области перехвачены 155 беспилотников ВСУ, есть два пострадавших

В Брянской области сбиты 155 БПЛА за сутки, ранены два мирных жителя В Брянской области перехвачены 155 беспилотников ВСУ, есть два пострадавших

Москва23 сен Вести.На территории Брянской области за минувшие сутки была отражена атака 155 беспилотников самолетного типа. Есть пострадавшие, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожены 155 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале

Среди пострадавших жители деревни Крюков Стародубского района и села Чуровичи Климовского района.

У первого мужчины зафиксированы осколочные ранения после атаки дрона на автомобиль, он был госпитализирован. Второй травмирован после взрыва БПЛА, ему назначили амбулаторное лечение.