В Брянской области в результате атак БПЛА пострадали два человека

В Брянской области при атаках дронов ранены мужчина и женщина В Брянской области в результате атак БПЛА пострадали два человека

Москва4 сен Вести.В Брянской области в Суземском районе под удары дронов-камикадзе попали гражданские автомобили в селах Алешковичи и Негино. В результате пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В Суземском районе дроны-камикадзе дважды ударили по гражданским автомобилям - в селах Алешковичи и Негино. Многочисленные ранения получили местные жители - мужчина и женщина написал Егор Ковальчук

Отмечается, что пострадавших госпитализировали. Им уже оказали необходимую помощь.

Всего за минувшие сутки в Брянской области силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и спецподразделения ликвидировали 247 украинских беспилотников самолетного типа.