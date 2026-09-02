Пять человек получили ранения при атаках БПЛА ВСУ в Брянской области

Пять мирных жителей Брянской области пострадали атаках дронов ВСУ Пять человек получили ранения при атаках БПЛА ВСУ в Брянской области

Москва2 сен Вести.Украинские боевики снова атаковали Брянскую область, что привело к ранению пяти мирных жителей. Об этом сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук в MAX.

Два человека получили осколочные ранения при сбросе взрывного устройства с дрона в поселке Белая Березка. Еще одна жительница пострадала от атаки БПЛА между селами Ст. Ропск и Сачковичи.

Дрон-камикадзе атаковал жилой дом в поселке Косицы Севского района, ранена находившаяся рядом местная жительница говорится в сообщении Ковальчука

Еще одного жителя беспилотник застал за рулем автомобиля в селе Кистер. Мужчина получил осколочные ранения.

Пострадавшим оказана необходимая помощь.