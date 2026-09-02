Москва2 сенВести.Украинские боевики снова атаковали Брянскую область, что привело к ранению пяти мирных жителей. Об этом сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук в MAX.
Два человека получили осколочные ранения при сбросе взрывного устройства с дрона в поселке Белая Березка. Еще одна жительница пострадала от атаки БПЛА между селами Ст. Ропск и Сачковичи.
Дрон-камикадзе атаковал жилой дом в поселке Косицы Севского района, ранена находившаяся рядом местная жительницаговорится в сообщении Ковальчука
Еще одного жителя беспилотник застал за рулем автомобиля в селе Кистер. Мужчина получил осколочные ранения.
Пострадавшим оказана необходимая помощь.