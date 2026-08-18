При атаке на Брянскую область ранены три мирных жителя

Три человека пострадали при атаке БПЛА в Брянской области При атаке на Брянскую область ранены три мирных жителя

Москва18 авг Вести.Три человека пострадали при очередной атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В Погарском районе в результате атаки дронов ВСУ ранения получили житель поселка Запесочье и житель поселка Первомайский. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Атаки ВСУ на мирных жителей подчеркивается в публикации

Еще один мирный житель пострадал в селе Чуровичи Климовского района. Он госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 278 БПЛА самолетного типа, сообщил Егор Ковальчук.