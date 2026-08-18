Москва18 авгВести.Три человека пострадали при очередной атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
В Погарском районе в результате атаки дронов ВСУ ранения получили житель поселка Запесочье и житель поселка Первомайский. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Атаки ВСУ на мирных жителейподчеркивается в публикации
Еще один мирный житель пострадал в селе Чуровичи Климовского района. Он госпитализирован.
Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 278 БПЛА самолетного типа, сообщил Егор Ковальчук.