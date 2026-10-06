Два жителя брянского поселка ранены в результате массированной атаки ВСУ

Два жителя Брянской области ранены в результате массированной атаки ВСУ Два жителя брянского поселка ранены в результате массированной атаки ВСУ

Москва6 окт Вести.Украинские боевики совершили массированную атаку с применением беспилотников на Брянскую область, в результате террористических действий ранения получили два мирных жителя. Об этом заявил губернатор региона Егор Ковальчук.

В результате массированной беспилотной атаки ранены два мирных жителя п. Белая Березка Трубчевского района. Вся необходимая помощь оказана. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления написал он в своем канале в мессенджере МАХ

За прошедшие сутки над территорией Брянской области ВС РФ уничтожили 504 вражеских БПЛА самолетного типа.