Москва21 нояВести.В результате украинских атак на территорию Брянской области ранения получили два человека. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
Противник бил по транспортным средствам мирных жителей с применением БПЛА.
В д. Подлесные Новоселки Севского района вражеский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. 44-летний водитель получил ранения. Он госпитализирован. В с. Воронок Стародубского района ранен 21-летний местный житель, который ехал на мопеде. Молодой человек доставлен в больницунаписал губернатор в мессенджере МАХ
Он добавил, что всего за последние 24 часа в небе над регионом силами противовоздушной обороны и задействованных подразделений были перехвачены и уничтожены 133 вражеских беспилотника.