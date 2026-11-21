За сутки при атаках со стороны Украины пострадали два жителя Брянской области

Два человека пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область За сутки при атаках со стороны Украины пострадали два жителя Брянской области

Москва21 ноя Вести.В результате украинских атак на территорию Брянской области ранения получили два человека. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

Противник бил по транспортным средствам мирных жителей с применением БПЛА.

В д. Подлесные Новоселки Севского района вражеский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. 44-летний водитель получил ранения. Он госпитализирован. В с. Воронок Стародубского района ранен 21-летний местный житель, который ехал на мопеде. Молодой человек доставлен в больницу написал губернатор в мессенджере МАХ

Он добавил, что всего за последние 24 часа в небе над регионом силами противовоздушной обороны и задействованных подразделений были перехвачены и уничтожены 133 вражеских беспилотника.