Москва17 нояВести.Два человека получили ранения в результате атак со стороны Украины на Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
В результате удара украинского БпЛА травмы получила 69-летняя жительница п. Большое Полпино. Женщина доставлена в больницу. Целью вражеского БпЛА стал гражданский автомобиль вблизи п. Коммуна Навлинского района. Водитель ранен, ему назначено лечениенаписал губернатор в мессенджере МАХ
Также под ударами противника оказался населенный пункт Погара. Там БПЛА атаковали двухэтажный жилой дом и гражданские машины. В восьми квартирах выбиты окна. Пострадавших нет.
Еще одну массированную атаку ВСУ совершили на Брянск. Ущерб нанесен многоквартирным домам и транспортным средствам на площади Партизан, улицах Ромашина, Октябрьской, Спартаковской, Любезного, 2-й Мичурина и в Кирпичном проезде.
Всего за последние 24 часа силы ПВО и задействованных подразделений уничтожили в небе над областью 453 вражеских беспилотника.