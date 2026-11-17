Мужчина и женщина получили ранения при атаках ВСУ на Брянскую область

ВСУ вновь атаковали Брянскую область, ранены два мирных жителя Мужчина и женщина получили ранения при атаках ВСУ на Брянскую область

Москва17 ноя Вести.Два человека получили ранения в результате атак со стороны Украины на Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

В результате удара украинского БпЛА травмы получила 69-летняя жительница п. Большое Полпино. Женщина доставлена в больницу. Целью вражеского БпЛА стал гражданский автомобиль вблизи п. Коммуна Навлинского района. Водитель ранен, ему назначено лечение написал губернатор в мессенджере МАХ

Также под ударами противника оказался населенный пункт Погара. Там БПЛА атаковали двухэтажный жилой дом и гражданские машины. В восьми квартирах выбиты окна. Пострадавших нет.

Еще одну массированную атаку ВСУ совершили на Брянск. Ущерб нанесен многоквартирным домам и транспортным средствам на площади Партизан, улицах Ромашина, Октябрьской, Спартаковской, Любезного, 2-й Мичурина и в Кирпичном проезде.

Всего за последние 24 часа силы ПВО и задействованных подразделений уничтожили в небе над областью 453 вражеских беспилотника.