Москва2 октВести.Два мирных жителя Брянской области – мужчина и женщина – пострадали в результате ударов украинских беспилотников по поселкам Мамай и Климово. Об этом сообщает губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.
Возле поселка Мамай Новозыбковского городского округа вражеский дрон атаковал двигавшийся на буксире автомобиль. Осколочные ранения получил мужчинаговорится в сообщении
Женщина получила ранения при атаке беспилотника в Климово. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Всего за прошедшие сутки над Брянской областью сбили 170 вражеских БПЛА самолетного типа.