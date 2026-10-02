Мужчина и женщина ранены в результате атак дронов ВСУ в Брянской области

Два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Брянской области Мужчина и женщина ранены в результате атак дронов ВСУ в Брянской области

Москва2 окт Вести.Два мирных жителя Брянской области – мужчина и женщина – пострадали в результате ударов украинских беспилотников по поселкам Мамай и Климово. Об этом сообщает губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Возле поселка Мамай Новозыбковского городского округа вражеский дрон атаковал двигавшийся на буксире автомобиль. Осколочные ранения получил мужчина говорится в сообщении

Женщина получила ранения при атаке беспилотника в Климово. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Всего за прошедшие сутки над Брянской областью сбили 170 вражеских БПЛА самолетного типа.