Москва4 нояВести.В Брянской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получили ранения четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
В результате удара вражеского дрона-камикадзе по пгт. Климово осколочные ранения получили двое мужчин. Осколками поврежден магазинуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
Еще одно ЧП произошло вблизи села Могилевцы Климовского района.
Беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое мирных жителейотметил глава Брянской области
Ковальчук добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.