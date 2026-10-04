Двое мужчин ранены при атаках БПЛА в Брянской области

Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА в Брянской области Двое мужчин ранены при атаках БПЛА в Брянской области

Москва4 окт Вести.В Брянской области в результате очередных атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Об этом сообщает в MAX губернатор региона Егор Ковальчук.

Один человек получил осколочные ранения, когда дрон-камикадзе ударил по микроавтобусу у поселка Мамай Новозыбковского городского округа. Другой мирный житель пострадал у поселка Роща.

Вблизи поселка Роща Почепского района беспилотник совершил сброс взрывного устройства. Пострадал мужчина говорится в сообщении Ковальчука

Обоих раненых отпустили домой на амбулаторное лечение. Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления.