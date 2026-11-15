Москва15 нояВести.В Брянской области четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских дронов. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в MAX.
Один из беспилотников ударил по автомобилю вблизи села Первомайское Севского района. Ранения получили 37-летний водитель, 63-летняя и 40-летняя пассажирки.
В результате удара беспилотника по селу Дареевск Погарского района получил ранение 76-летний мужчинапишет Ковальчук
Уточняется, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и назначили лечение.