Четыре мирных жителя Брянской области пострадали при атаке дронов ВСУ

Дроны-камикадзе ударили по Брянской области, пострадали четверо Четыре мирных жителя Брянской области пострадали при атаке дронов ВСУ

Москва15 ноя Вести.В Брянской области четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских дронов. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в MAX.

Один из беспилотников ударил по автомобилю вблизи села Первомайское Севского района. Ранения получили 37-летний водитель, 63-летняя и 40-летняя пассажирки.

В результате удара беспилотника по селу Дареевск Погарского района получил ранение 76-летний мужчина пишет Ковальчук

Уточняется, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и назначили лечение.