Дроны ВСУ атаковали мирных граждан в Брянской области — ранены три человека

Украинские дроны атаковали мирных граждан в Брянской области — ранены трое Дроны ВСУ атаковали мирных граждан в Брянской области — ранены три человека

Москва8 окт Вести.Украинские боевики дронами атаковали Брянскую область, в результате террористических действий пострадали 3 мирных жителя, в том числе велосипедист. Об этом расссказал губернатор региона Егор Ковальчук.

Украинский дрон-камикадзе ударил по велосипедисту в селе Воронок Брянской области

В селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе ударил по велосипедисту. Мужчина получил множественные ранения. На автодороге Брянск-Новозыбков, вблизи села Смотрова Буда …, дроны атаковали два движущихся грузовых автомобиля. В одном случае осколочные ранения получил водитель, во втором — женщина-пассажир написал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.