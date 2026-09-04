Москва4 сенВести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал гражданский легковой автомобиль в Брянской области, сообщил в MAX временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук.
ЧП произошло в деревне Сагутьево Трубчевского района.
ВСУ в очередной раз проявили свою нацистскую сущность. В деревне Сагутьево террористы направили дрон-камикадзе на гражданский автомобильговорится в заявлении главы региона
В результате удара дрона-камикадзе пострадал водитель, он получил множественные осколочные ранения.