Москва31 маяВести.В поселке Суземка Брянской области атаке украинских дронов-камикадзе подвергся автомобиль, припаркованный у магазина. В результате удара пострадал мужчина, находившийся внутри. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
И снова атака укронацистов на мирных граждан. В результате варварских ударов ВСУ ранен житель поселка Суземканаписал Егор Ковальчук
Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в больницу, ему оказали необходимую помощь.
В результате ЧП повреждены транспортное средство и административное здание.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.