В брянской Суземке дроны-камикадзе ранили мужчину в припаркованном автомобиле Дроны ВСУ атаковали припаркованное авто в Брянской области, ранен мужчина

Москва31 мая Вести.В поселке Суземка Брянской области атаке украинских дронов-камикадзе подвергся автомобиль, припаркованный у магазина. В результате удара пострадал мужчина, находившийся внутри. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

И снова атака укронацистов на мирных граждан. В результате варварских ударов ВСУ ранен житель поселка Суземка написал Егор Ковальчук

Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в больницу, ему оказали необходимую помощь.

В результате ЧП повреждены транспортное средство и административное здание.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.