Москва1 октВести.Два мирных жителя – подросток и взрослый – пострадали в результате украинских атак в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Его Ковальчук в MAX.
16-летний подросток получил ранение в результате сброса с БПЛА взрывного устройства в Погаре. Парень доставлен в больницуговорится в сообщении
В поселке Климово дрон-камикадзе влетел в движущийся автобус. Пострадал водитель, его увезли в больницу.
Также украинские беспилотники атаковали агропромышленный холдинг (АПХ) "Мираторг". Девять единиц техники были уничтожены, еще тринадцать получили повреждения. Никто из сотрудников не пострадал.