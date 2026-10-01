Подросток и взрослый пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Брянской области

Подросток ранен при сбросе взрывного устройства с БПЛА в Брянской области Подросток и взрослый пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Брянской области

Москва1 окт Вести.Два мирных жителя – подросток и взрослый – пострадали в результате украинских атак в Брянской области. Об этом сообщает губернатор региона Его Ковальчук в MAX.

16-летний подросток получил ранение в результате сброса с БПЛА взрывного устройства в Погаре. Парень доставлен в больницу говорится в сообщении

В поселке Климово дрон-камикадзе влетел в движущийся автобус. Пострадал водитель, его увезли в больницу.

Также украинские беспилотники атаковали агропромышленный холдинг (АПХ) "Мираторг". Девять единиц техники были уничтожены, еще тринадцать получили повреждения. Никто из сотрудников не пострадал.