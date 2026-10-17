В Брянской области два человека пострадали при атаках беспилотников ВСУ

Дроны ВСУ атаковали Брянскую область, пострадали два мирных жителя В Брянской области два человека пострадали при атаках беспилотников ВСУ

Москва17 окт Вести.В Брянской области в результате атак Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

ВСУ атакуют мирных граждан написал Егор Ковальчук

В поселке Белая Березка Трубчевского района беспилотник атаковал частный дом – вспыхнул пожар. Хозяина доставили в больницу с термическими ожогами.

Рядом с поселком Мамай Новозыбковского округа под удар дрона попала движущаяся машина. Водитель отделался легкими ранениями - после осмотра врачи назначили ему амбулаторное лечение.