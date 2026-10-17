Москва17 октВести.В Брянской области в результате атак Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
ВСУ атакуют мирных гражданнаписал Егор Ковальчук
В поселке Белая Березка Трубчевского района беспилотник атаковал частный дом – вспыхнул пожар. Хозяина доставили в больницу с термическими ожогами.
Рядом с поселком Мамай Новозыбковского округа под удар дрона попала движущаяся машина. Водитель отделался легкими ранениями - после осмотра врачи назначили ему амбулаторное лечение.