Москва21 сенВести.Двое водителей ранены в результате атак украинских беспилотников на гражданские автомобили в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль на автодороге "Стародуб — Клинцы". Осколочные ранения получил водитель … Еще один дрон ударил по грузовой автомашине возле села Мишковка … Водитель раненнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что один пострадавший госпитализирован, второму — назначено амбулаторное лечение.