Москва21 сенВести.Двое водителей ранены в результате атак украинских беспилотников на гражданские автомобили в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль на автодороге "Стародуб — Клинцы". Осколочные ранения получил водитель … Еще один дрон ударил по грузовой автомашине возле села Мишковка … Водитель ранен

написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что один пострадавший госпитализирован, второму — назначено амбулаторное лечение.