Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на предприятия в Брянской области

ВСУ нанесли удары по двум предприятиям в Брянской области, есть раненые Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на предприятия в Брянской области

Москва9 сен Вести.ВСУ атаковали сразу два предприятия в Брянской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Вражеский дрон атаковал предприятие в Стародубе. Ранения получили трое сотрудников, они госпитализированы. Возле села Брахлов Климовского района враг нанес удар по сельскохозяйственному предприятию. Ранен мужчина написал глава региона в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подробностей об их состоянии нет.