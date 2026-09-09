Москва9 сенВести.ВСУ атаковали сразу два предприятия в Брянской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Вражеский дрон атаковал предприятие в Стародубе. Ранения получили трое сотрудников, они госпитализированы. Возле села Брахлов Климовского района враг нанес удар по сельскохозяйственному предприятию. Ранен мужчинанаписал глава региона в мессенджере МАХ
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подробностей об их состоянии нет.