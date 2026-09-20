Шесть человек пострадали при ударах БПЛА по маршрутке и авто в Брянской области

Дроны ВСУ атаковали маршрутку и авто в Брянской области, шестеро пострадали Шесть человек пострадали при ударах БПЛА по маршрутке и авто в Брянской области

Москва20 сен Вести.Беспилотник ВСУ ударил по маршрутке автопредприятия и легковому автомобилю в Брянской области, шесть человек пострадали. Об этом пишет в MAX врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Четыре человека ранены при ударе украинского дрона по маршрутному такси в пригороде Стародуба говорится в сообщении

Уточняется, что три женщины и мужчина получили осколочные ранения. Сама маршрутка сгорела.

Другой украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю в Стародубе. Двое мужчин получили осколочные ранения.

Всех пострадавших увезли в больницу.