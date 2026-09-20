Москва20 сенВести.Беспилотник ВСУ ударил по маршрутке автопредприятия и легковому автомобилю в Брянской области, шесть человек пострадали. Об этом пишет в MAX врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Четыре человека ранены при ударе украинского дрона по маршрутному такси в пригороде Стародубаговорится в сообщении
Уточняется, что три женщины и мужчина получили осколочные ранения. Сама маршрутка сгорела.
Другой украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю в Стародубе. Двое мужчин получили осколочные ранения.
Всех пострадавших увезли в больницу.