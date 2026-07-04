Москва4 июлВести.Минувшей ночью в Брянской области было уничтожено 264 беспилотника. В некоторых округах есть повреждения. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Бойцы подразделений ПВО Минобороны РФ, бригады «БАРС-Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте вели непрерывную работу по уничтожению воздушных целей. За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БПЛА самолетного типа

говорится в сообщении

В результате атаки в Карачеве повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице. Также повреждены два автомобиля и четыре жилых частных дома.

В области продолжают осматривать территории, чтобы выявить последствия атаки. На местах работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.