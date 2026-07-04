В небе над Брянской областью за ночь уничтожено 264 беспилотника В Брянской области за ночь сбили 264 БПЛА ВСУ

Москва4 июл Вести.Минувшей ночью в Брянской области было уничтожено 264 беспилотника. В некоторых округах есть повреждения. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Бойцы подразделений ПВО Минобороны РФ, бригады «БАРС-Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте вели непрерывную работу по уничтожению воздушных целей. За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в сообщении

В результате атаки в Карачеве повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице. Также повреждены два автомобиля и четыре жилых частных дома.

В области продолжают осматривать территории, чтобы выявить последствия атаки. На местах работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.