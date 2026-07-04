Москва4 июлВести.Минувшей ночью в Брянской области было уничтожено 264 беспилотника. В некоторых округах есть повреждения. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Бойцы подразделений ПВО Минобороны РФ, бригады «БАРС-Брянск», спецподразделений Росгвардии по Брянской области, МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте вели непрерывную работу по уничтожению воздушных целей. За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в сообщении
В результате атаки в Карачеве повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице. Также повреждены два автомобиля и четыре жилых частных дома.
В области продолжают осматривать территории, чтобы выявить последствия атаки. На местах работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.