Москва6 маяВести.В Брянской области произошел пожар в одном из производственных корпусов "Мираторга". В результате здание было полностью уничтожено, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел после атаки беспилотных летательных аппаратов на регион.
На свинокомплексе "Подывотье" в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусовсказано в публикации
Уточняется, что к настоящему моменту воспламенение уже ликвидировано. Это было сделано силами персонала предприятия.
Пострадавших среди сотрудников комплекса не зафиксировано.