Пожар уничтожил производственный корпус "Мираторга" в Брянской области В Брянской области полностью сгорел производственный корпус "Мираторга"

Москва6 мая Вести.В Брянской области произошел пожар в одном из производственных корпусов "Мираторга". В результате здание было полностью уничтожено, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел после атаки беспилотных летательных аппаратов на регион.

На свинокомплексе "Подывотье" в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов сказано в публикации

Уточняется, что к настоящему моменту воспламенение уже ликвидировано. Это было сделано силами персонала предприятия.

Пострадавших среди сотрудников комплекса не зафиксировано.