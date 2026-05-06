Москва6 маяВести.В Брянской области произошел пожар в одном из производственных корпусов "Мираторга". В результате здание было полностью уничтожено, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел после атаки беспилотных летательных аппаратов на регион.

На свинокомплексе "Подывотье" в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов

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Уточняется, что к настоящему моменту воспламенение уже ликвидировано. Это было сделано силами персонала предприятия.

Пострадавших среди сотрудников комплекса не зафиксировано.