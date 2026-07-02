Брянский губернатор назвал удар ВСУ по белорусскому автобусу целенаправленным Ковальчук назвал целенаправленным удар по белорусскому автобусу

Москва2 июл Вести.Удар украинского беспилотника по автобусу Минск – Анапа на российской-белорусской границе в Брянкой области был целенаправленным, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В результате целенаправленного украинского удара по гражданским лицам осколочные ранения получили два водителя автобуса. На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь написал глава региона

Граждан Белоруссии перевезли в Гомельскую область, шестерых россиян, находившихся в автобусе, разместили в ПВР, добавил Ковальчук.