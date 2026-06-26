В РФ рассказали о взаимодействии с Белоруссией после атаки ВСУ на автобус Ковальчук: атака на автобус в Брянской области - инцидент международного уровня

Москва26 июн Вести.Атака ВСУ в Брянской области на пассажирский автобус с детьми, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель – Геленджик, является инцидентом международного уровня. Такое мнение ИС "Вести" высказал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Это действительно страшная трагедия, и оценку ей дают и правоохранительные органы, и дипломатические службы по своим каналам. Это, безусловно, инцидент мирового международного уровня. Украинский режим еще раз показал свою сущность. Что методы он не выбирает, а точнее выбирает жесткие и самые беспринципные заявил он

При этом, указал Ковальчук, российские службы обеспечили полноценную поддержку пострадавшим в результате этого происшествия. Белоруссия выразила благодарность российской стороне за своевременное оказание помощи пассажирам автобуса.

Тем, кто ехал в этом автобусе, была обеспечена поддержка. Не пострадавшие граждане были доставлены в пункт временного размещения, пострадавшие – в больницу. Также прибыли специалисты из Москвы, чуть позже прибыли специалисты из Белоруссии, провели консилиум. Белорусская сторона высоко оценила уровень работы всех служб - муниципальных спасателей, военных, медиков. Нам поступили соответствующие благодарности сказал Ковальчук

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что причастные к террористической атаке на пассажирский автобус в Брянской области были установлены.