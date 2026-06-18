Москва18 июнВести.Министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев в четверг на брифинге в Минске поблагодарил российскую сторону за оперативную помощь пострадавшим белорусским гражданам в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области.
Ходжаев подчеркнул, что российские коллеги оказали пострадавшим помощь в кратчайшее время.
Мы признательны российской стороне за ту помощь, которая была оказана нашим людям в первые минуты и последующие часысказал глава белорусского Минздрава
Он отметил, что белорусские специалисты сработали достаточно грамотно, в том числе благодаря предварительной помощи, оказанной в РФ, и подключению республиканских центров.
Атака украинских боевиков на автобус с детьми, следовавший из Гомеля в Геленджик, произошла 17 июня. Погиб один человек, восемь пострадали. Потерпевшими признаны 19 детей и 22 взрослых.