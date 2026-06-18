Минск выразил признательность Москве за помощь пострадавшим в Брянской области

Минздрав Белоруссии поблагодарил РФ за помощь пострадавшим в Брянской области Минск выразил признательность Москве за помощь пострадавшим в Брянской области

Москва18 июн Вести.Министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев в четверг на брифинге в Минске поблагодарил российскую сторону за оперативную помощь пострадавшим белорусским гражданам в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области.

Ходжаев подчеркнул, что российские коллеги оказали пострадавшим помощь в кратчайшее время.

Мы признательны российской стороне за ту помощь, которая была оказана нашим людям в первые минуты и последующие часы сказал глава белорусского Минздрава

Он отметил, что белорусские специалисты сработали достаточно грамотно, в том числе благодаря предварительной помощи, оказанной в РФ, и подключению республиканских центров.

Атака украинских боевиков на автобус с детьми, следовавший из Гомеля в Геленджик, произошла 17 июня. Погиб один человек, восемь пострадали. Потерпевшими признаны 19 детей и 22 взрослых.