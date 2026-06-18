Пострадавших от атаки ВСУ на автобус под Брянском эвакуируют в Белоруссию

Пострадавших при ударе по автобусу в Брянской области эвакуируют в Белоруссию Пострадавших от атаки ВСУ на автобус под Брянском эвакуируют в Белоруссию

Москва18 июн Вести.Шестерых пострадавших в результате атаки БПЛА на автобус в Брянской области будут эвакуированы в Белоруссию для дальнейшего лечения. Такое решение принял совместного консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Белоруссии, сообщили в Минздраве РФ.

В больницах Брянска пострадавшим оказали всю необходимую помощь – проведена диагностика, хирургическая обработка ран, а также хирургическое вмешательство.

В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию 6 пострадавших, 5 из которых – дети говорится в сообщении

17 июня ВСУ атаковали автобус в Брянской области. В нем находилась детская футбольная команда из Гомеля. В салоне были 44 человека, включая 28 детей. Одна сопровождавшая погибла, еще восемь человек получили ранения. Было возбуждено уголовное дело о теракте.