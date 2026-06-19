Следователи из Белоруссии прибыли на место теракта в Брянской области СК: белорусские следователи прибыли на место теракта в Брянской области

Москва19 июн Вести.Следственная группа из Белоруссии прибыла на место удара украинского БПЛА по автобусу с детьми, следовавшему по маршруту Гомель – Геленджик. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В рамках межгосударственного сотрудничества следователями СК России организован выезд белорусских коллег к месту атаки пассажирского автобуса, а также к месту хранения поврежденного транспортного средства и обеспечена возможность его визуального осмотра сказала Петренко

Она добавила, что по факту произошедшей 17 июня атаки в Белоруссии было возбуждено уголовное дело о совершении акта терроризма.

Белорусские следователи изучили материалы уголовного дела, находящегося в производстве центрального аппарата СКР, а также изъятые на месте происшествия фрагменты БПЛА. Им были переданы копии необходимых процессуальных документов.

17 июня ВСУ атаковали автобус в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда. В салоне были 44 человека, включая 28 детей. Одна сопровождавшая погибла, еще восемь человек были ранены.