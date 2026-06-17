Удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском: что известно к этому часу

Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области: что известно к этому часу Удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском: что известно к этому часу

Москва17 июн Вести.В среду, 17 июня, украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В результате киевской агрессии погибла женщина, сопровождавшая команду, также госпитализированы 7 человек, из них 5 детей.

ЧП произошло на трассе А240 в Брянской области. В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту "Гомель - Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов, которые направлялись на отдых.

Госпитализированы 7 пострадавших..., в том числе пять детей… Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов

ФК "Динамо Брянск" выразил готовность предоставить гостиницу на учебно-тренировочной базе для проживания семей пострадавших на период лечения и восстановления.

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В прокуратуре Брянской области отметили, что для обращений открыта горячая линяя, также контролируется соблюдение прав пострадавших.

Все больше и больше фактов экстремизма со стороны ВСУ, со стороны этого киевского режима. Причина понятна: когда на фронте ничего не получается, когда уже каждому в мире ясно, что Россию военным путем не победить, остается одно — попытаться расширить зону конфликта, включив в нее Беларусь и всю Европу написал в своем Telegram-канале заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич

Министерство спорта Белоруссии заявило, что ведомство взяло ситуацию на особый контроль.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, отметила, что киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей.