МВД: при взрыве в ресторане "Balzi Rossi" погибли 3 человека, пострадали 15

В результате взрыва в ресторане "Balzi Rossi" погибли 3 человека, пострадали 15 МВД: при взрыве в ресторане "Balzi Rossi" погибли 3 человека, пострадали 15

Москва1 авг Вести.В результате взрыва в столичном ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской площади погибли 3 человека, еще 15 получили различные травмы. Об этом сообщило ГУ МВД по Москве.

По имеющейся информации, сегодня (1 августа. — Ред.) около 20.10 [мск] около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

На месте происшествия работают следственно оперативная группа и оперативные службы.

Взрыв произошел вечером 1 августа. На сайте "Balzi Rossi" сообщалось, что заведение в этот день закрыто на банкет. По данным некоторых СМИ, там проходила свадьба. Также по информации интернет-СМИ, взрыв произошел из-за хлопка газа на кухне, после чего произошел пожар.