Москва1 авгВести.Как минимум 1 человек погиб, еще 16 пострадали в результате взрыва в столичном ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской улице. Об этом сообщает интернет-издание Baza.
Отмечается, что взрыв прогремел на территории гостевой зоны. В результате происшествия вспыхнул пожар
Согласно кадрам, которые очевидцы публикуют в сети, на место приехали около десятка карет скорой помощи, пострадавших увозят на каталках.
Согласно данным, опубликованном на сайте ресторана, 1 августа заведение было закрыто на банкет.
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