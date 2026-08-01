Baza: 1 человек погиб, 16 пострадали после взрыва в ресторане "Balzi Rossi"

Baza: 1 человек погиб, 16 пострадали после взрыва в столичном ресторане Baza: 1 человек погиб, 16 пострадали после взрыва в ресторане "Balzi Rossi"

Москва1 авг Вести.Как минимум 1 человек погиб, еще 16 пострадали в результате взрыва в столичном ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской улице. Об этом сообщает интернет-издание Baza.

Отмечается, что взрыв прогремел на территории гостевой зоны. В результате происшествия вспыхнул пожар

Согласно кадрам, которые очевидцы публикуют в сети, на место приехали около десятка карет скорой помощи, пострадавших увозят на каталках.

Согласно данным, опубликованном на сайте ресторана, 1 августа заведение было закрыто на банкет.

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