Ресторан "Balzi Rossi", где произошел взрыв, был закрыт 1 августа на банкет

Ресторан "Balzi Rossi", где произошел взрыв, был закрыт 1 августа на банкет Ресторан "Balzi Rossi", где произошел взрыв, был закрыт 1 августа на банкет

Москва1 авг Вести.Столичный ресторан "Balzi Rossi", где произошел взрыв, был закрыт 1 августа на банкет. Об этом сообщается на сайте заведения.

Уважаемые гости, 1 августа ресторан "Balzi Rossi" будет закрыт на банкет. Ждем Вас 2 августа с 12.00 говорится в объявлении

Взрыв прогремел на территории гостевой зоны. В результате происшествия вспыхнул пожар. Предварительно, по данным интернет-СМИ, 3 человека погибли, 17 пострадали.

Департамент транспорта столицы в связи с произошедшим перенес Ночной велофестиваль на другую дату.

Информации по происшествию от официальных структур или ведомств пока нет.