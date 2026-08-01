Москва1 авгВести.Столичный ресторан "Balzi Rossi", где произошел взрыв, был закрыт 1 августа на банкет. Об этом сообщается на сайте заведения.
Уважаемые гости, 1 августа ресторан "Balzi Rossi" будет закрыт на банкет. Ждем Вас 2 августа с 12.00говорится в объявлении
Взрыв прогремел на территории гостевой зоны. В результате происшествия вспыхнул пожар. Предварительно, по данным интернет-СМИ, 3 человека погибли, 17 пострадали.
Департамент транспорта столицы в связи с произошедшим перенес Ночной велофестиваль на другую дату.
Информации по происшествию от официальных структур или ведомств пока нет.