Москва1 авгВести.Движение транспорта временно закрыто на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу после взрыва в ресторане на Кудринской площади. Об этом сообщии в столичном дептрансе.
Движение временно закрыто на: съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу; съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулоксказано в сообщении
Кроме того, закрыт съезд с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, а также с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.
Ранее в ведомстве сообщили об отмене Ночного велофестиваля. О новой дате его проведения станет известно позже.