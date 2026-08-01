Дептранс: движение закрыто на съезде с Садового кольца на Баррикадную улицу

Движение транспорта временно закрыто на участке Садового кольца после взрыва Дептранс: движение закрыто на съезде с Садового кольца на Баррикадную улицу

Москва1 авг Вести.Движение транспорта временно закрыто на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу после взрыва в ресторане на Кудринской площади. Об этом сообщии в столичном дептрансе.

Движение временно закрыто на: съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу; съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок сказано в сообщении

Кроме того, закрыт съезд с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца, а также с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

Ранее в ведомстве сообщили об отмене Ночного велофестиваля. О новой дате его проведения станет известно позже.