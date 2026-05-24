Москва24 мая Вести.Сегодня из‑за проведения Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо" будут перекрыты некоторые улицы в центре города, сообщает столичный Дептранс.

До 13:30 будет закрыто движение по проспекту Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара). До 18:30 закрыто Садовое кольцо в обе стороны. До 19:30 перекрыт ряд других участков, в том числе часть проспекта Академика Сахарова, улица Маши Порываевой и Спасская улица.

На перекрытых участках нельзя парковаться, а к некоторым городским объектам не получится подъехать со стороны Садового кольца. Для поездок в центр рекомендуется использовать метро.