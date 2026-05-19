Москва19 мая Вести.Движение транспорта на Садовом кольце и ряде центральных улиц Москвы будет закрыто для транспорта 24 мая в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо". Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Так, с 08.00 и до окончания велогонки ограничения будут действовать на все протяжении Садового кольца в обоих направлениях. Также с 00.01 до 19.30 будут закрыты проспект Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и улица Маши Порываевой – от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Кроме того, будет временно закрыта 1 полоса движения 23 мая с 10.00 до 23.59 и с 13.30 24 мая до 05.00 25 мая на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара. 23 мая с 15.00 до 23.59 и 24 мая с 19.30 до 23.00 на проспекте Академика Сахарова... и на улице Маши Порываевой говорится в сообщении

Также с 23 мая и до окончания мероприятия на этих улицах будет запрещена парковка, добавили в дептрансе.