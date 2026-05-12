В Москве 16 мая закроют для движения внешнюю сторону Садового кольца Движение на внешней стороне Садового кольца будет закрыто 16 мая

Москва12 мая Вести.В связи с проведением Московского мотофестиваля 16 мая закроют для движения внешнюю сторону Садового кольца и ряд улиц в центре и на западе столицы. Об этом информирует сайт мэра и правительства Москвы.

Ограничения затронут внешнюю сторону Садового кольца, Университетскую площадь, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, Бородинский мост и несколько улиц говорится в сообщении

Кроме того, в период проведения мероприятия нельзя будет подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца, предупреждает мэрия.

Водителям также стоит учитывать, что на некоторых участках ограничений временно запретят парковку. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда, а для поездок в центр Москвы использовать метро.