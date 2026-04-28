Дептранс сообщил о перекрытиях в Москве 29 апреля, 4 и 9 мая

В Дептрансе рассказали о перекрытиях в Москве на майские праздники Дептранс сообщил о перекрытиях в Москве 29 апреля, 4 и 9 мая

Москва28 апр Вести.В пресс-службе столичного Дептранса опубликовали данные о запланированных перекрытиях движения в Москве.

По данным ведомства, 29 апреля и 4 мая с 16.30 будут закрыты улицы Садовническая, Балчуг, Болотная, Солянка, Ильинка и Варварка.

Также нельзя будет проехать по Старой и Болотной площадям, Большому Москворецкому мосту, Гончарной, Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережным, 1-му и 2-му Раушским, Ветошному и Фалеевскому переулкам.

Парковка в зонах временных ограничений будет запрещена. Кроме того, 9 мая могут временно быть закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Дептранса

Утром 9 мая, начиная с 5.00 утра, перекроют сразу 12 набережных: Гончарная, Садовническая, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Кадашевская и Пречистенская.

Будет остановлено движение по улицам Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный Ряд и Волхонка.

Также нельзя будет проехать по Новой, Старой и Болотной площадям, Чугунному и Большому Кремлевскому мостам, Театральному, Лубочному, Соймоновскому, Китайгородскому и Раушским проездам, Фалеевскому и Ветошному переулкам.

Ограничения будут действовать до конца мероприятий, точное время возобновления движения не указывается. В Дептрансе подчеркнули, что в план ограничения движения могут быть внесены изменения.