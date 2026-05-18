Из-за полумарафона в Москве ограничат движение транспорта Ряд улиц в центре Москвы перекроют во время полумарафона

Москва18 мая Вести.21 и 24 мая в Москве во время проведения полумарафона будет временно ограничено движение в центре города, сообщается на Портале Москвы mos.ru.

В связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ" с 21 по 24 мая в Москве временно ограничат движение транспорта. Дорогу перекроют на некоторых центральных улицах и набережных, а также на участке Садового кольца. тмечается в сообщении

С 00:01 21 мая до 06:00 24 мая будет полностью перекрыт проезд по площади Васильевский Спуск на отрезке от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. С 20:00 22 мая до 06:00 24 мая нельзя будет проехать по Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Основные ограничения будут действовать 23 мая, когда пройдет полумарафон. Кроме того, в этот день с 00:01 и до окончания полумарафона на всех участках, где вводятся ограничения, будет временно запрещена парковка.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.