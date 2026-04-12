Движение будет закрыто на ряде улиц в Москве в воскресенье

Москва12 апр Вести.Движение на ряде улиц столицы будет ограничено 12 апреля в связи с празднованием православной Пасхи, сообщило РИА Новости.

Так, с 06.00 до 16.00 мск будет запрещен проезд по Боровскому и Востряковскому шоссе от Никулинской до Озерной улицы, по участку от улицы Адмирала Корнилова до Подмосковной улицы, а также по Проектируемому проезду №35 от Адмирала Корнилова до Хованского кладбища и по улице Подмосковной.

Также движения не будет на съезде с Калужского шоссе на дублер Калужского шоссе (в сторону центра), на дублере Каширского шоссе (в сторону области), на улице Суздальской от Городецкой улицы до Николо-Архангельского проезда, в Проектируемом проезде №326 от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского проезда, на улице Галины Вишневской от Суздальской улицы до Салтыковской улицы и на центральной площади перед главным входом на кладбище отметили в сообщении

Закрыты для транспорта также участок Вешняковской улицы, путепровод через Симферопольское шоссе до съезда на Щербинское кладбище, проезд на Домодедовское кладбище, Деловая улица.

Движение ограничено на подъездах к Химкинскому и Митинскому кладбищам.