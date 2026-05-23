Москва23 мая Вести.С 04.40 субботы, 23 мая, на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца будет ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в мессенджере МАХ.

23 мая с 4.40 до конца мероприятия меняются маршруты в центре Москвы. Изменения — на время проведения полумарафона "ЗаБег.РФ" написали в сообщении

Так, до шести утра 24 мая будет закрыта площадь Васильевский Спуск, с 05.00 до 21.00 – Большой Москворецкий мост, Варварка, а также проезд от Ильинки до Варварки. С 08.00 до 14.30 не будет движения по Малому Москворецкому мосту, с 08:00 до 15:00 на улице Большая Ордынка.

Помимо этого, с 09.00 до 13.30 перекроют движение на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных; до 16.00 - в Крымском проезде; до 19.30 - на Пречистенской и Кремлевской набережных; до 20.30 - на Москворецкой набережной.