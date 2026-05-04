Движение транспорта и парковка будут ограничены в Москве

В центре Москвы ограничат движение транспорта и парковку Движение транспорта и парковка будут ограничены в Москве

Москва4 мая Вести.В Москве в понедельник вводятся временные ограничения на движение транспорта на ряде центральных улиц. Также будет запрещена парковка в зоне проведения мероприятий, сообщает столичный Дептранс.

Как отмечается, ограничения движения будут длиться с 16:30 и до окончания городских мероприятий.

В частности, под ограничения попадут участки от Гончарного проезда до Котельнической набережной; Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); Старая и Болотная площади; Москворецкая, Софийская, Раушская, Кремлевская, Котельническая, Устьинская и Подгорская набережные; Фалеевский, Ветошный, 1-й и 2-й Раушские переулки; улицы Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Болотная; Большой Москворецкий мост, а также Китайгородский проезд.

Кроме того, с 0:01 понедельника до 3:00 вторника в районе временных ограничений парковка автотранспорта будет полностью запрещена.

В этой связи водителям следует заблаговременно искать маршруты объезда и планировать свою поездку так, чтобы миновать закрытые для движения территории столицы.

Ранее городские власти уже предупреждали об ограничении движения на ряде улиц и набережных центра Москвы 29 апреля и 9 мая.